الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تدين مذبحة مستشفى المعمدانى.. وجامعة الدول: "لن يفلت المجرمون بأفعالهم"

مستشفى العربي المعمداني
مستشفى العربي المعمداني

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الثلاثاء، تعليقًا على قصف مستشفى العربي المعمداني إن الأخبار الواردة من غزة “كارثية”.

ووصف ترودو استهداف مستشفى العربي المعمداني بأنه أمر فظيع وغير مقبول، مدينًا استهداف المستشفيات والوحدات السكانية والمدنيين، قائلًا:" مهاجمة أي مستشفى أمر محظور".

الجامعة العربية: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استهداف مستشفى العربي المعمداني، قائلًا:"أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟"

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الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمدانى

أضاف أبوالغيط عبر حسابه الرسمي على موقع إكس:"آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورًا".

مصر تدين قصف مستشفى العربي المعمداني

فيما أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

تأتي الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والتي قالت سلطات غزة إنها أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للسفر إلى إسرائيل يوم الأربعاء.

حادث مستشفى العربي المعمداني 

وقالت وزارة الصحة في غزة إن هناك “مئات الضحايا” تحت أنقاض المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة بعد قصفه بغارة جوية إسرائيلية.وأكدت وزارة الصحة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف مستشفى المعمدانى لأكثر من 500 شهيد

بدوره أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

فيما زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه ليس لديه تفاصيل حتى الآن بشأن الهجوم المزعوم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.

قصف مستشفى المعمداني ​الجامعة العربية غزة كندا جرائم الاحتلال

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