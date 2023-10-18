نقابة التمريض تعلن تأييدها ودعمها الكامل لموقف الرئيس من القضية الفلسطينية

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن تأييدها ودعمها الكامل لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن نقابة التمريض تدعم بكل فخر موقف القيادة السياسية من الأحداث الراهنة التى يشهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن موقف مصر والقيادة السياسية يتسق تمامًا مع شعور الشعب المصرى حيال القضية الفلسطينية، وهو بطبيعة الحال شعور كافة أطقم التمريض والتى تشاهد ما يعانيه الشعب الفلسطينى يوميًا.

تهجير الفلسطينيين قسرًا

ورفضت نقابة التمريض فكرة تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى أرض سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، لما له من خطورة استراتيجية والتى تفتح الباب أمام عدم استقرار فى المنطقة.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن أن أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم 300 ألف ممرض وممرضة تحت أمر مصر فى أى قرار تتخذه الدولة المصرية فى سبيل تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة تكاتف كافة فئات الشعب المصرى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

رسالة للأشقاء الفلسطينيين

وبعثت برسالة للأشقاء الفلسطينيين، بضرورة الاستمرار على موقفهم الثابت بالتمسك بأرضهم وقضيتهم، وعدم السماح بتوطينهم فى أى دولة، مستنكرة الجرائم التى يرتكبها الكيان الصهيوني يوميًا بحق الشعب الفلسطينى، والذى ضرب بكافة العهود والقوانين عرض الحائط ولم يسلم من أفعالهم المستشفيات والأطقم الطبية بعد استهدافهم مستشفى الأهلى المعمداني.

وكانت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد استنكرت فى بيان لها أمس، استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية، بعد استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني والتى أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، مؤكدة أنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشآت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذى يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليس منشأة عسكرية.

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض