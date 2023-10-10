نقيب التمريض تؤكد دعم النقابة للرئيس السيسى وتوجه أعضائها بالمشاركة الإيجابية

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة كفر الشيخ، حضرها المهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء احمد عماره المستشار العسكري بكفر الشيخ وعدد من القيادات الصحية والتمريضية بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، لتكريم الكوادر المتميزة والوقوف على التحديات التى تواجه الفرق التمريضية فى كل محافظة على حدى.

الكوادر التمريضية المتميزة

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض فى كفر الشيخ، نحو 10 آلاف عضو من إجمالى 300 ألف عضو بالتمريض فى المحافظات، لافتة إلى أنه تم تكريم 250 عضوا من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، بدور التمريض البارز على مدار السنوات الماضية رغم ما شهدته مصر من تحديات تمثل فى ثورات وأمراض وبائية، إلا أن دور التمريض ساهم فى تماسك المنظومة الصحية وعدم انهيارها خاصة خلال جائحة فيروس كورونا.

المشاركة الإيجابية فى الانتخابات

وشددت نقيب التمريض خلال كلمتها فى الاحتفالية، على ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما حققه من إنجازات على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن قطاع التمريض حظى بدعم غير مسبوق فى جميع المجالات من جانب القيادة السياسية.

يذكر أنه حضر الاحتفالية الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة مها أبو جازيه عميد كلية التمريض، ومايسة محمود مديرة التمريض بالمديرية، وأماني النجار نقيب تمريض كفر الشيخ.