الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة التمريض تشكر الرئيس السيسى على الترشح لفترة رئاسية جديدة

نقيب التمريض
نقيب التمريض

تقدم مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري بشكل عام ونقابة التمريض بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

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وأكدت على دعم النقابة العامة للتمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما حققه من إنجازات على مدار السنوات الماضية، ودعمه المستمر للمنظومة الصحية بشكل عام ومنظومة التمريض بشكل خاص والذى تمثل فى الدعم المادى والمعنوى.

تطوير المنظومة الصحية

وأشارت إلى أن أطقم التمريض تعد ببذل المزيد من الجهد فى سبيل تطوير المنظومة الصحية فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة.

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وأكدت على المشاركة الإيجابية من جانب الأطقم التمريضية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تشهد اهتمام من جانب دول العالم.

السيسى صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتى أحدثت طفرة حقيقة فى المنظومة الصحية وساهمت فى تقديم الخدمات الطبية بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة لا تقل عن الخدمات المتقدمة فى دول العالم الكبرى.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة بالمحافظة ومديري الادارات الصحية والتمريضية.

وقالت نقيب التمريض، إنه بلغ عدد التمريض فى كافة المنشأت الصحية بمحافظة الإسماعيلية نحو 6000 ممرض وممرضة، وجميعهم وصلوا إلى مستويات عالمية من الجودة والمهنية والكفاءة.

وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى منشأت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال الإحتفالية.

وأكدت أن النقابة حريصة على تقديم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.

وخلال الإحتفالية أكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفى ختام الإحتفالية، حرصت النقيب على ترديد قسم التمريض الخاص بالنقابة مع الأعضاء، مؤكدة استمرار مسيرة العطاء لأطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية.

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