الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: السيسى عبر بمصر من الدمار والانفلات الأمنى إلى بر الأمان

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات الصحية والتمريضية.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، ودعم النقابة للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

دعم نقابة التمريض للرئيس

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استلم مصر وكانت تعانى من الدمار وعدم الأمان والانفلات الأمنى والإرهاب وعبر بها لبر الأمان.

وأكدت دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، حيث أن أنظار العالم تتوجه إلى مصر فى ذلك الحدث الديموقراطى لبيان مدى مشاركة المصريين فى تلك الانتخابات.

محافظ الدقهلية يكرم 250 من أعضاء هيئة التمريض

وطالبت الدكتورة كوثر محمود، كافة أعضاء التمريض بالحرص الشديد على تقديم الخدمات الصحية للمريض على أعلى درجة من الكفاءة والتى تصب فى صالح المنظومة الصحية، لافتة إلى أن أضعف لحظات المريض المصرى وهو على سرير المرض.

دور التمريض البارز

وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافتة إلى أنه تم تكريم 450 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى محافظة الغربية، بالإضافة إلى أسر شهداء التمريض وتكريم المعاشات، وكذلك أوائل طلبة التمريض على مستوى المحافظة.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالدور المتميز الذى يقدمه أفراد التمريض فى كافة المنشآت الطبية.

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نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023

وبدوره استعرض الدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحى، دور الأطقم التمريضية العظيم والبارز في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية.

وفى ختام الاحتفالية، أهدت الدكتور كوثر محمد نقيب عام التمريض درع التمريض للدكتور تامر مدكور وذلك تقديرًا لدوره الداعم لأفراد التمريض بفرع الغربية، كما أهدت الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية درع النقابة لدعمه المستمر لأطقم التمريض، كما تقدمت بالشكر والتقدير للسيدة نادية أنور رئيس النقابة الفرعية بالغربية علي مجهوداتها الملحوظة لدعم أفراد هيئة التمريض بمحافظة الغربية.

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
نقيب التمريض السيسي الانفلات الأمني بر الامان الخدمات الصحية الكوادر التمريضية

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