يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023، عبر محرك البحث جوجل، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

حركة تكليف كليات تمريض 2023

وتتضمن نتيجة تكليف كليات التمريض، حوالى 27 جامعة على مستوى الجمهورية والتى تشمل القائمة التالية؛ "جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة المنوفية – جامعة بنها – جامعة المنصورة – جامعة الزقازيق – جامعة قناة السويس – جامعة حلوان – جامعة الإسكندرية – جامعة دمنهور – جامعة طنطا – جامعة كفر الشيخ – جامعة الفيوم – جامعة بنى سويف – جامعة المنيا – جامعة أسيوط – جامعة سوهاج – جامعة الأزهر بنات – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات – الجامعة البريطانية – جامعة بدر – جامعة جنوب الوادي- قنا. – جامعة أسوان – جامعة مطروح – جامعة بورسعيد – جامعة 6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجي"

رابط نتيجة تكليف تمريض 2023

خصصت وزارة الصحة والسكان رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة تكليف تمريض 2023 لجميع الجامعات من خلال الرابط التالى: http://mhealth.cu.edu.eg/Tamred/Tamred_fanysehyRes.aspx

الحد الأدنى لحركة التكليف

و أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحد الأدنى للذكور والإناث فى نتيجة حركة تكليف التمريض 2023، يتم وفقًا لمديريات الشئون الصحية في جميع محافظات مصر.



كما يتم توزيع المقبولين في التكليف على مختلف محافظات مصر، بما يتناسب مع احتياجاتها في مجال التمريض. وقد تم اختيار المقبولين وفقًا لمعايير محددة، منها المعدل التراكمي، وترتيب الطالب في الدفعة، ورغبته في العمل في محافظة معينة.

فوائد حركة التكليف

يعتقد البعض أن حركة التكليف ليس لها فائدة كبيرة، إلا إنها فى الحقيقة تقوم بسد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر التمريضية المؤهلة وتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين للعمل في مجال التمريض، مما يساعد في سد احتياجات القطاع الصحي من هذه الكوادر.

كما أن حركة التكليف تساهم فى توزيع الممرضين والممرضات بشكل عادل على مختلف محافظات مصر لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى توحيد معايير التعيين في القطاع الصحي بما يضمن اختيار أفضل الكوادر للعمل في هذا القطاع.