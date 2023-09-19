الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: تكريم 400 عضو من الكوادر المتميزة فى المنوفية

النقابة العامة للتمريض
النقابة العامة للتمريض

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس الشيوخ، احتفالية بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في محافظات الجمهورية.

وقالت نقيب التمريض، إن أعضاء هيئة التمريض فى محافظة المنوفية يبلغ 18 ألف عضو، لافتة إلى مشاركة 700 عضوًا من أطقم التمريض في الاحتفالية والتي شهدت تكريم 400 كادر فى المحافظة.

وعرضت النقابة فيلمًا عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للكوادر الطبية بجميع تخصصاتها ومنظومة التمريض بشكل خاص.

منظومة التأمين الصحى

وخلال كلمتها، أشادت نقيب التمريض، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة الصحية وحرصه الشديد على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع محافظات الجمهورية تدريجيًا، بالإضافة إلى توجيهه بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المصابين بالمجان من خلال المبادرات الصحية.

نقابة التمريض تدعم ترشيح السيسى لفترة رئاسية جديدة

وتطرقت الدكتورة كوثر محمود، إلى الإنجازات التى حققتها مصر داخليًا وخارجيًا، كما تقدمت بالشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمه الدائم لقطاع التمريض.

وخلال الاحتفالية، أعلنت أطقم التمريض بالمحافظة عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لولاية رئاسية جديدة.

النقابة العامة للتمريض

النقابة العامة للتمريض
النقابة العامة للتمريض
النقابة العامة للتمريض
النقابة العامة للتمريض

IMG-20230919-WA0021
IMG-20230919-WA0021
النقابة العامة للتمريض كوثر محمود المنوفية تحيا مصر هيئة التمريض

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