نقيب التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالقليوبية بحضور قيادات الصحة

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة القليوبية، والتى تأتى فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها واعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.

حضر الإحتفالية الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بالإضافة إلى عددًا من قيادات الصحة وبحضور مدير التمريض بمديرية الشئون الصحية ومديري تمريض جميع مستشفيات محافظه القليوبية.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وعرض فيديو عن مجهودات التمريض فى المنظومة الصحية ودوره على مر العصور، كما تلى الحضور من أطقم التمريض قسم مهنه التمريض الجديد.

ووجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لكافة أطقم التمريض بمصر، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة القليوبية من الكوادر المتميزة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد أعلنت عن موافقة محافظ الوادى الجديد علي تخصيص قطعتين أرض لانشاء نوادي للتمريض بالداخلة والخارجية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الوادى الجديد والتى عقدت تحت عنوان "رد الجميل"، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعددًأ من قيادات المحافظة.

وأشارت إلى أن تلك الإحتفالية تأتى استمرارًا لسلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها واعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى الوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، وتكريم القيادات والكوادر المتميزة.

وخلال الإحتفالية؛ أعلنت الدكتورة كوثر محمود عن مناقشة إمكانية فتح شعبة تمريض بعد الثانوية العامة في المعهد الفني الصحي الجديد مع محافظ الوادى الجديد.

كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى كافة المحافظات، مشيدة بدورهم وتفانيهم فى العمل، مؤكدة على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.

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