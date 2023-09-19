نقابة التمريض تدعم ترشيح السيسى لفترة رئاسية جديدة

أعلنت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، عن دعمها الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطة القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر حققت في عهد الرئيس السيسي إنجازات كثيرة في كافة المجالات لم تحققها منذ عقود سابقة، كما أنه بفضل القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر أن تعبر إلى بر الأمان رغم التحديات الكثيرة التي شهدتها خلال السنوات السابقة، والتي تمثلت في جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.



القيادة السياسية حريصة على تحسين حال المواطن المصرى

وقالت إن القيادة السياسية حريصة على تحسين حال المواطن المصري، ولذلك أطلقت المبادرات الصحية التي شملت أكثر من 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية للكشف المبكر عن المواطنين وتحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات للحصول على العلاج اللازم، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "حياة كريمة" والذي يستهدف تحسين أحوال المصريين في القرى والنجوع للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمواطنين، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي حقق طفرة كبيرة في المنظومة الصحية.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الدولة قضت بشكل كبير على العشوائيات وحرصت على نقل المواطنين لمنازل آمنة تليق بالمواطن المصري، وذلك إلى جانب إنشاء شبكة ضخمة من الطرق والجسور لتسهيل الانتقالات في كافة محافظات الجمهورية.

الشأن الخارجى



وتابعت: لم تقتصر إنجازات القيادة السياسية على الشأن الداخلي فقط، ولكن امتد الأمر إلى الشأن الخارجي، حيث حظت مصر بمكانة كبيرة ذات قيادة بين الدول العربية وباقي دول العالم، بالإضافة إلى قيادة مصر للعديد من المؤتمرات العالمية ولعل أخرها؛ مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والمؤتمر العالمي للسكان.

وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها منظومة التمريض، أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الصحي بأكمله جنى ثمار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية، لافتة إلى أن مهنة التمريض شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطويرًا حقيقيًا معنويًا وماديًا، والتي شملت رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال التدريب المستمر حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة.

نقيب التمريض: الدولة حريصة على تحسين الجانب المادى لأطقم التمريض

وأكدت نقيب التمريض، أن الدولة كانت وما زالت حريصة على تحسين الجانب المادي لأطقم التمريض، وذلك من خلال زيادة الحوافز المالية للتمريض وحوافز النبطشيات والسهر.



وأضافت أن قطاع التمريض شهد تحسنا كبيرا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وساهمت في تحسين بيئة العمل لطقم التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام والزى الرسمي من خلال عمل هوية بصرية للزي الجديد داخل المنظومة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من خلال إيفاد تمريض للتدريب بالدول الأجنبية لاكتساب خبرات ونقلها لباقي الأطقم الطبية بالمنظومة.

وأكدت نقيب عام التمريض الوقوف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، مؤكدة أن المستقبل سيكون كما نتمنى لبلدنا مصر.