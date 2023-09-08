نقيب التمريض: تطبيق التأمين الصحى الشامل أحدث ثورة حقيقية فى المنظومة الصحية

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة، قائمة فى الأساس على ٣ محاور أساسية وتشمل حق المواطن فى الحصول على خدمة طبية جيدة وفقًا للمادة 18 من الدستور المصرى، وأهداف التنمية المستدامة التى تشمل كافة القطاعات والهيئات المعنية، أما المحور الثالث يتضمن المعايير العالمية التى وُضعت على أساسها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت عنوان "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030.

وأفادت بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة قامت بمراعاة كافة الأعمار والفئات المختلفة للمجتمع، كما أنها تعتمد علي كل ما هو جديد لمواكبة التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ووضع نظام لتدريب الكفاءات الإدارية ونظام للتوظيف طبقًا للتخصصات والكفاءات.

وأضافت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أحدث ثورة وطفرة حقيقية فى المنظومة الصحية، والتى استهدفت بتحسين وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، ودعمها بكافة الخدمات والتخصصات الطبية والقوى البشرية فى كافة المحافظات التى تشملها المنظومة.

تقديم خدمة طبية بأعلى مستوى من الجودة

قالت نقيب التمريض، إن منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت أن تحقق معادلة الهرم المقلوب بتوجه المريض أولًا إلى وحدات طب الأسرة، ثم الإحالة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تقدم كافة الخدمات الوقائية بالتزامن مع الإجراءات الطبية، كما أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على تقديم خدمة طبية بأعلى مستوى من الجودة.

وأكدت نقيب التمريض أنه عند تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة سيكون لدينا نظام صحى قوى ثابت لا يهتز لأى أزمات أو كوارث جوائح صحية.

وفى ختام كلمتها، أكدت نقيب التمريض على أهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر، والذى سيصب فى صالح المريض المصرى.

يذكر أنه ترأس الجلسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كما شارك فيها كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض.