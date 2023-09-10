الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور قيادات الصحة.. نقيب التمريض تكرم الكوادر المتميزة بدمياط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.


حضر الاحتفالية الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الصحة بالمحافظة.

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بدء الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وعرض فيديو عن مجهودات التمريض فى المنظومة الصحية ودوره على مر العصور، كما تلى الحضور من أطقم التمريض قسم مهنة التمريض الجديد.

الكوادر المتميزة
 

ووجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لكافة أطقم التمريض بمصر، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة دمياط من الكوادر المتميزة.


وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

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وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد التقت الأسبوع الماضى، باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك بمقر محافظة المنيا، لمناقشة عدد من القضايا التى تمس مهنة التمريض.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن اللقاء تناول قضية الدخلاء علي المهنة من خريجى الكيانات والاكاديمية الوهمية وغير المرخصة، حيث سلمت نقيب التمريض لمحافظ المنيا كشفًا يضم 40 مركزًا خاص غير مرخص يقوم بتدريب دخلاء المهنة من غير المؤهلين وذلك فى محافظة المنيا.

وشددت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء على خطورة المراكز غير المرخصة والأكاديميات الوهمية، على المجتمع  حيث ستخرج أفراد غير مؤهلين أو مدربين على ممارسة مهنة التمريض، الأمر الذى يضر بسلامة وأمن المريض ويمس المجتمع ويعيق تطوير المنظومة الصحية.
كما أشادت نقيب التمريض، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا لمحاربة المراكز الوهمية والعمل علي هذه القضية بصورة جيدة بالتواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للقضاء على المراكز الوهمية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه المراكز.

 

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
نقيب التمريض دمياط قيادات الصحة مجلس النواب أطقم التمريض قسم مهنة التمريض

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