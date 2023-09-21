الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة حركة تكليف التمريض 2023 لجميع الجامعات ورابط البحث

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023، عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نتيجة حركة تكليف التمريض 2023 الحد الأدنى للذكور والإناث وفق مديريات الشئون الصحية في جميع محافظات مصر.

وأعلنت الوزارة، نتيجة تكليف تمريض 2023، في كافة الجامعات لدفعة 2024، حيث اتاحت نتيجة التكليف ذكور وإناث بالاسم ورقم الخريج في كل إدارة شئون صحية، بالإضافة إلى معرفة الحد الأدنى داخل كل محافظة ودرجات القبول.

وتحرص "الدستور" على رصد نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023 وإتاحة رابط النتائج لجميع الخريجين حتي يسهل عليهم معرفة وجهة عملهم خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي أبرز تفاصيل التكليف ورابط النتيجة الرسمي:

حركة تكليف كليات تمريض 2023 لـ27 جامعة على مستوى الجمهورية

ويأتي نتيجة حركة تكليف كليات تمريض 2023 لـ27 جامعة على مستوي الجمهورية، هم:

جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة المنوفية – جامعة بنها – جامعة المنصورة – جامعة الزقازيق – جامعة قناة السويس – جامعة حلوان – جامعة الإسكندرية – جامعة دمنهور – جامعة طنطا – جامعة كفر الشيخ – جامعة الفيوم – جامعة بنى سويف – جامعة المنيا – جامعة أسيوط – جامعة سوهاج – جامعة الأزهر بنات – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات – الجامعة البريطانية – جامعة بدر – جامعة جنوب الوادي- قنا. – جامعة أسوان – جامعة مطروح – جامعة بورسعيد – جامعة 6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجي

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نتيجة تكليف تمريض 2023 لجميع الجامعات

ويمكنكم معرفة نتيجة تكليف تمريض 2023 لجميع الجامعات من خلال الضغط هنــــــــا.

التكليف يساهم في سد احتياجات القطاع الصحي

أكدت نقابة التمريض المصرية على أن التكليف يساهم في سد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر التمريضية المؤهلة، كما أعربت النقابة عن شكرها لوزارة الصحة والسكان على جهودها في توفير فرص عمل للخريجين.

تكليف التمريض 2023

أشارت نقابة التمريض إلى أن التكليف التمريض أثر إيجابي على القطاع الصحي في مصر، حيث يساهم في سد احتياجاته من الكوادر التمريضية المؤهلة، كما يساعد التكليف في توزيع الممرضين والممرضات بشكل عادل على مختلف محافظات مصر.

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