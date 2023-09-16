السبت 16 سبتمبر 2023
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تكليف وكلاء جدد في 6 كليات بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارات بتكليف وكلاء جدد بعدد ٦ كليات بالجامعة وهي: الآداب، الطب البيطري، الصيدلة، الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، وذلك حرصًا على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح النعماني، أنه بكلية الآداب تم تكليف كلاً من الدكتور محمود السيد مراد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالباسط أحمد، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.  

وبكلية الزراعة تم صدور قرار بتكليف الدكتور زينهم شيخون وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني أحمد فؤاد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وبكلية الصيدلة تم تكليف الدكتور ممدوح فوزي قائماً بعمل وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجانب عمله، وتكليف الدكتور محمد جمال الدين قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام.

وبالنسبة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فتم صدور قرار بتجديد تكليف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تكليف الدكتور حمدي السيد حسن قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام .

وبكلية الطب البيطري تم تجديد تكليف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتجديد تكليف الدكتورة إيمان مختار وكيلاً للدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور أحمد محمد السيد قائماً بعمل مدير المستشفى البيطري، وذلك لمدة عام.

وبالنسبة لكلية الحقوق فتم صدور قراراً بتكليف الدكتور صبري جلبي أحمد مشرفاً على وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام أو لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية أيهما أقرب.

حسان النعماني لإنتظام سير العملية التعليمية بجامعة سوهاج ٦ كليات الطب البيطري لبدء العام الدراسي الجديد صدور قرارا بتكليف

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