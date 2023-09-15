رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية

‏أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عدداً من القرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية، وهم تكليف الدكتور أحمد فتحي حامد النحاس الأستاذ بكلية الطب للقيام بأعمال مدير للمستشفيات الجامعية بجانب عمله، لحين تعيين مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية طبقاً لقواعد المجلس الأعلى، وذلك لمدة عام أو أيهما أقرب، وتكليف الدكتور أحمد حامد علام الأستاذ المساعد بكلية الطب للقيام بأعمال مدير المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لحين تعيين مدير جديد أو لمدة عام أيهما أقرب.

كما تضمنت القرارات ايضاً تكليف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الطب القيام بأعمال مدير المستشفى المجاني والإشراف على العيادات الخارجية في المستشفى القديم، وذلك لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب، وتكليف الدكتور السيد مصطفي علي الأستاذ بكلية الطب مشرفاً علي مستشفي الأورام لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب.

وتكليف الدكتور أحمد علي إسماعيل المدرس بكلية الطب مشرفاً علي العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفى القديم، لحين نقلها إلى المستشفى الجامعي الجديد أو لمدة عام أيهما أقرب، بالإضافة إلى تكليف عمرو عبد الرحيم عبد الراضي للقيام بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى القديم وذلك لحين شغل الدرجة الوظيفية، حسب القواعد المنظمة لذلك.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه يتم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفى إفنجليش بألمانيا، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون الطبي مع جامعة أولدنبورغ لإنشاء وتجهيز وحدة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي.

وأكد النعماني على أهمية هذه البرامج التدريبية للأطباء بهدف الإطلاع على كل ماهو جديد في علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، من أجل ضمان جودة عالية من النتائج والاستفادة القصوى من الخبرات العلمية لجامعة اولدنبورغ، ومواكبة التطور السريع في المعارف النظرية والعملية التي يشهدها العالم.

وأوضح النعماني أنه سيتم بالتعاون مع روتاري ألمانيا إنشاء الوحدة بمستشفى الجامعة، وتجهيزها بأحدث الاجهزة المعروفة دولياً في الكشف والتشخيص المبكر لضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك بتكلفة 150 ألف دولار، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال هذه الأجهزة مباشرة عقب عودة الأطباء من البرنامج التدريبي، كما سيتم ايضاً بناءاً علي إتفاقية التعاون إرسال فربق طبي ألماني للمستشفى الجامعي لاستكمال البرنامج التدريبي للأطباء، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان هذا التدريب سيكون له تأثير ومردود كبير على الأطفال حديثي الولادة من ناحية التشخيص المبكر، وتجنب الوصول للمضاعفات وتأخر الكلام، وضعف المهارات العقلية والذهنية، موضحاً انه سيكون هناك فريق طبي متكامل على مستوى عالي من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للاطفال بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

ويتلقي التدريب كلاً من الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الاطفال بالمستشفى الجامعي، والدكتورة ابتسام محمد اخصائي الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي، حيث أوضحا ان التدريب يتم علي أجهزة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدي الأطفال المبتسرين عند اليوم الثالث والعاشر، وفي حالة عدم الحصول علي نتيجة مؤكدة يتم عمل اختبار الثالث للطفل وهذا يكون بنسبة 5٪؜ من الأطفال، كما يتم إجراء التدريب تحت تأثير التخدير بغرف العمليات، والتدريب علي حالات بعمليات زراعة القوقعة.