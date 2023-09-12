جامعة سوهاج ثالث مسابقة المراسل التلفزيوني بأسبوع شباب الجامعات

حصد الطالب عبدالرحمن صابر محمد عواجة، بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، المركز الثالت في مسابقة المراسل التلفزيوني على مستوى الجامعات المصرية المشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يتنافس به ٤٨ جامعة حكومية وخاصه وأهلية وتكنولوجية تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن".

وأوضحت انتصار أبوالدهب، مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن الطالب قدم خلال المسابقة تقرير تلفزيوني مصور عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق، موضحة أن مسابقة المراسل التلفزيوني تاتي ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الاسبوع، والتي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.

فريق جامعة سوهاج لكرة القدم يتفوق على جامعة الجلالة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى

فيما تصدرت جامعة سوهاج المجموعة الأولى في منافسات خماسي كرة القدم بعد تغلبها على جامعة الجلالة بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى وتحصد المركز الأول وتصعد لدور الـ١٦، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بحلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن فريق الجامعة في خماسي كرة القدم حقق الانتصار الثالث بالمجموعة الأولي بعد أن تغلب على خماسي قدم جامعة المنصورة بنتيجة ٣ صفر، وعلى جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على خماسي قدم جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق الجامعة يتكون من ٨ طلاب، قام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.