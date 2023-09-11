"طائرة سوهاج" تصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان

صعد فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة الطالبات لدور الثمانية بعد فوزهم صباح اليوم على جامعة المنوفية، وذلك بعد تعادل الفريقين في عدد الأشواط حيث تم لعب شوط فاصل كان من نصيب جامعة سوهاج ٢٥ - ٩ وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبًا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ويتكون فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة الطالبات من ٩ طالبات ويقوم بتدريبه الدكتور محمود علي عثمان، تحت إشراف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

جامعة سوهاج تحصل على المركز الثاني في الألعاب الترويجية الجماعية

فيما فازت جامعة سوهاج بالمركز الثاني في المسابقة الجماعية للألعاب الترويحية ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ويتكون فريق جامعة سوهاج من ٦ طالبات و٦ طلاب تنافسوا في أربع العاب ترويحية مختلفةً ضمن النشاط الترويجي بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت إشراف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية.

فيما حصد الطالب محمد يحيى محمود حمدان بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة سوهاج على المركز الثاني "الميدالية الفضية" وذلك في مجال الشعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، صرح بذلك الدكتور حسان التعماني رئيس الجامعة.

وأضافت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، انه شارك الطالب محمد يحيي بقصيدة بعنوان "مُتكاً في فانتازيا الحُزن " بدون تمثيل طلابي، مضيفة ان ادارة النشاط الثقافي تشارك في فعاليات الأسبوع بالشعر العامي والفصحى، ودوري المعلومات العامة، والانشاد الديني، ومسابقات الخط العربي، وصحيفة الحائط، والقرآن الكريم والحديث الشريف والقصة القصيرة.