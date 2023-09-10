الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع "وسط الصعيد" الثقافى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك لبحث آليات التعاون الثقافي بين الجانين في كل المجالات، بحضور كل من الدكتور علاء غلاب، والدكتور محمد عبدالحميد، منسقي المبادرة بالجامعة، وجلال أبوالدهب، مدير عام ثقافة سوهاج.

وأوضح النعماني أن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسئوليتهم الوطنية، وتشجيعًا لهم على صقل مواهبهم، حيث تناول مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بهدف اكتشاف المبدعين من الطلاب والطالبات في مختلف القطاعات الثقافية، لتنمية هذه الموهبة وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة.

تنظيم معارض الفن التشكيلي 

وأضاف النعماني أنه تمت مناقشة تنظيم معارض الفن التشكيلي للطلبة والطالبات بالجامعة، بهدف تنمية وتطوير قدرات الطلاب الإبداعية، ومنحهم فرص المشاركة بأعمالهم الفنية في المحافل المختلفة، وإقامة صالونات الشعر مع رموز المدارس المختلفة في الشعر والنقد، لتصويب مسارات المواهب الأدبية والاحتكاك مع المهتمين بالشعر، وإقامة ندوات فكرية وتوعوية مع رموز الفكر والثقافة والإعلام والفن، وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وبث روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع والاقتداء بالنماذج على كل الأصعدة.

حفلات فنية 

وأشار الدكتور محمد نبيل إلى أنه من خلال التعاون سيتم تنظيم حفلات فنية ما بين الفنون الشعبية والموسيقي العربية، بهدف الحفاظ على جماليات الذوق العام، والتدريب على التذوق الفنى الإيجابي، واستعادة القيم الفنية من خلال الموروث الشعبي، ومن خلال الأغاني الوطنية والقيمية والدينية وغيرها، وإقامة معارض للكتاب بأسعار مخفضة بهدف إثراء المكتبة الخاصة لكل طالب، وتحقيق ثراء معرفي، إلى جانب تنظيم مسابقات إبداعية تنافسية بين الطلاب، ومنها الموسم المسرحى أو الدورى بين كليات الجامعة.

والاعلام والفن تنمية وتطوير النعماني تنفيذا لإستراتيجية الجامعة إكتشاف المبدعين الفن التشكيلي الشخصيات السياسية والاقتصادية

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