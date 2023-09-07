الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين لمدرسة التمريض بمدينة الحمام بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بعقد لجنة برئاسة الدكتورة نشوي عبدالمنعم  مديرة القومسيون الطبي العام بمطروح بمستشفى الحمام المركزي لتوقيع الكشف على الطلبة المتقدمين لمدرسة التمريض بمدينة الحمام وذلك لتخفيف عبء ومشقة السفر علي اولياء الأمور والطلبة لـ 30 متقدما .

الكشف الطبى على الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض حتى 9 سبتمبر

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض بالمحافظة في الفترة من الثلاثاء 5 سبتمبر وحتي السبت 9 سبتمبر الجارى .

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات اللواء محافظ مطروح خالد شعيب، وتعليمات الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، و تيسيراً على المتقدمين لمدرسة التمريض بمدينة الحمام 
 

وفى سياق اخر كان قد أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية.

وأوضح "سالم" أنه سيتم اختيار 25 الي 30 طالب من المتقدمين للاختبارات بكل مدرسة، مشيرًا إلى أن مقر اللجنة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين "المبنى الجديد" بمستشفى مطروح العام، يستقبل الطلاب من الساعة 8 صباحًا وفقا للجداول المعلنة.

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتية اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدارس مرسي مطروح والحمام بعدد 120 طالبا وطالبة.

مطروح وكيل صحة مطروح مدارس التمريض الكشف الطبى مدينة الحمام

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