الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يعلن مواعيد المقابلات الشخصية لطلاب مدارس التمريض

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية.

وأوضح “سالم”أنه سيتم اختيار 25 الي 30 طالب من المتقدمين للاختبارات بكل مدرسة، مشيرًا إلى أن مقر اللجنة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين "المبنى الجديد" بمستشفى مطروح العام، يستقبل الطلاب من الساعه 8 صباحًا وفقا للجداول المعلنة.

وفي وقت سابق، اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للعام الدراسى "2023- 2024"، بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة  وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده. 

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انه تم النزول  بالحد الأدنى لمجموع  الالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية من  226 درجة إلى 213 درجة وإدارة البنجر من  218 درجة الى 208 درجة، إدارة الحمام من 211 إلى 200 درجة،  والعلمين من  193.5 الى 175 درجة والنجيلة من  162 إلى 157 درجة، وبرانى من 191 الى 183 درجة  وسيوة من 203 إلى 194 درجة ، وادارة الضبعة من  186.5 الى 175 درجة، والسلوم من  164.5 الى 160 درجة. 

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