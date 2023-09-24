محافظ الدقهلية يكرم 250 من أعضاء هيئة التمريض

احتفالًا بيومهم العالمي..

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، احتفال نقابة التمريض بالدقهلية باليوم العالمي للتمريض من داخل القاعة الكبري بديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ النائب حسين خضير، والنائب وحيد فودة، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، وجميع قيادات مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية تمريض جامعة المنصورة.

وقال مختار: "سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط جيش مصر الأبيض العظيم وتكريمي لهم تقديرًا لدورهم وجهودهم في خدمة المرضى، وتحملهم المشاق والمتاعب والسهر من أجل إنقاذ حياة المريض، بالإضافة إلى تحمل مسئولية الأسرة".

وهنَّأ المحافظ، أعضاء هيئة التمريض بكل القطاعات الصحية بالدقهلية، على الاحتفال بعيدهم السنوي تكريمًا وتقديرًا لهم، موجهًا تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب على جهودهم الفائقة والمتميزة من أجل حماية صحة المرضى وسط المخاطر الكبيرة التي تحيط بيهم.

محافظ الدقهلية: التمريض رسالة إنسانية

وأكد المحافظ أن التمريض ليس مجرد مهنة بل هو رسالة إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالآخرين وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بوضوح الأهمية الكبيرة للممرضين ودورهم الحيوي في رعاية المرضى ومكافحة الأمراض، إذ عملوا بشكل استثنائي وضحَّوا للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته وتعتبر جهودهم وتضحياتهم مصدر إلهام للجميع.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لملائكة الرحمة على مواصلة عملهم النبيل وتحسين ظروف عملهم تقديرًا لجهودهم غير المحدودة في رعاية المرضى.

من جهتها، وجَّهت نقيب عام تمريض مصر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل لمهنة التمريض، تقديرًا لدورهم ومكانتهم ورسالتهم السامية، مشيرة إلى أن التمريض في مصر لم يشهد دعم في تاريخه أو تقدير مثل ما حدث في عهد الرئيس السيسي.

وقالت الدكتورة "كوثر": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على دعمه الدائم والمستمر لأعضاء هيئة التمريض في كل القطاعات الطبية، وحرصه الشديد على مشاركته احتفالاتهم، وتقديم يد العون لهم في أي وقت".

وأضافت نقيب عام التمريض، أن عدد أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية بلغ 300 ألف ممرض وممرضة، والدقهلية وحدها بها 23 ألفًا، يحاربون من أجل إنقاذ حياة المرضى رغم مسئوليتهم الأسرية.

وفي نهاية الاحتفال، أهدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلى الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، فيما أهدت الدكتورة كوثر محمود، درع النقابة إلى المحافظ، وقاموا بتكريم جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المشاركة في الاحتفال، بالإضافة إلى تكريم 250 من أعضاء هيئة التمريض بمختلف القطاعات الطبية، سواء قطاع الصحة أو الجامعة أو التأمين الصحي أو الأمانة.

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