الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة إجراءات موسم الشتاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء القطاعات، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد، والأستاذ باسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع العديد من ملفات العمل التي تتعلق بمصالح ومطالب واحتياجات المواطنين، حيث أكد "مختار" ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مشيرًا لأهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي. 

كما وجَّه "مختار" بضرورة مراجعة الإجراءات والتدابير اللازمة بمناسبة موسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة، وجاهزية كل المعدات، مع تنفيذ خطة لانتشارها بنطاق المحافظة، مشيرًا لسرعة التصدي لتجمعات الأمطار، والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين، وانتهاء صيانة المعدات، ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع حرصًا على حياة المواطنين. 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية

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