محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد الأربعين

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان عام مجلس ومدينة السنبلاوين، في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد الأربعين بقرية ميت غراب مركز ومدينة السنبلاوين.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدين السنبلاوين النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب محمد السعيد، والنائب أسامة عبدالعاطي، والنائب محمد عبد المعطي، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

توزيع 82 طن لحوم

وشهد المحافظ، ووزير الأوقاف، استلام وتسلم الدفعة 35 من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 3 أطنان ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 82 طن على الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحي إلى مستحقيه بكل عزة وكرامة في منازلهم وممنوع نهائيًا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمَّن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الأضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعه على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف