وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد انتظام العمل بمستشفى الصدر في دكرنس (صور)

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جولة بمستشفى صدر دكرنس لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية.

وكان في استقباله الدكتور محمد السيد رمضان مدير المستشفى، حيث تفقدا أقسام الاستقبال والعيادة الخارجية والصيدلية والمعمل والمغسلة وغرفة التعقيم وغرفة النفايات وأماكن رفع الكفاءة والتطوير، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

واستمع “مكين” خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

جولة داخل الإدارة الصحية بدكرنس

وفي سياق متصل، قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بتفقد الادارة الصحية بدكرنس وكان في استقبالهم الدكتور يوسف الزيني مدير الإدارة وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

وعقد مكين، اجتماعا لمتابعة نشاط الجهاز الاشرافي بالإدارة واكد سيادته على زيادة عدد الجولات المرورية للجهاز الاشرافي بالادارة وتفعيل جهاز البصمة بالوحدات الصحية.

ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسئولي الصحة المدرسية بالوحدات

وفي سياق متصل، اختتمت فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسئولي الصحة المدرسية للإرتقاء بصحة الطلاب بالمدارس ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة.

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة و الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة ولاء السعيد فودة مدير إدارة السن المدرسي.

واستمرت الدورة خلال الفترة من 30 اغسطس وحتى 19 سبتمبر الماضي، بمشاركة نحو 700 طبيباً وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الوحدات حيث تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات و الممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة و البيئة الخارجية المحيطة بها.

جانب من الجوله التفقدية

جانب من الجوله التفقدية