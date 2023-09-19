الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بطعنة نافذة.. مصرع طالب ثانوي علي يد زميله بالدقهلية

جثه
جثه

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الدقهلية، مصرعه متأثرًا باصابته بطعنه وجهها له زميله بمطواة كانت بحوزته، أصابت الجانب الايسر، بعد مشاجرة وقعت بينهما بقرية ميت الخولي عبد المؤمن مركز منية النصر، وجري نقله الي مستشفى منيه النصر المركزي وتوفي قبل إسعافه.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى منيه النصر المركزي بوصول طالب مصاب بطعنة نافذة بالجانب الأيسر. 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الي المستشفي وبالفحص تبين مصرع الطالب “عمر محمد السيد ، 17 سنة”، طالب بالصف الثالث الثانوي مقيم بميت الخولي مؤمن، إثر إصابته بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر بمشاجرة بينه وبين طالب أخر يدعي « فارس. س. م» وتوفي فور وصولة المستشفي جري نقل الجثه لمشرحة مستشفي منية النصر المركزي  تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الطالب المتهم.

مصرع طالب قريه ميت الخولي مركز منية النصر الدقهلية مستشفى منية النصر المركزي

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