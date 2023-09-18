الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية تسجل 159 مشروعا في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية

مختار
مختار

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشركات الاستراتيجية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في إطار زيارته للمحافظة والوفد المرافق له.

 

بحث محافظ الدقهلية ومساعد وزيرة التخطيط، سبل بين جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

كما استعرضا إنجازات المحافظة في جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وكيف استطاعت الدقهلية الحصول على المركز الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية والمركز الأول والثاني في عام واحد، حيث حصل مركز أجا على المركز الأول لجائزة التميز الحكومي لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023، بينما حصل مركز المنصورة على المركز الاول لعام 2023.

 الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها

وأكد المحافظ، أن الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها رصيد كبير في الحصول على جوائز متنوعة ومراكز متعددة في كافة المجالات والتخصصات، مثل مبادرة حياة كريمة وملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء.

 

وأكد "مختار"، أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية. 

 

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتي يشهدها العالم أجمع اليوم مثل ما حدث في ليبيا والمغرب واليونان وغيرهم.

 

وثمن "المحافظ " دور وزارة التخطيط وجميع القائمين والمسئولين عن جائزة مصر للتميز والحكومي والمشروعات الخضراء الذكية وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد والسفير هشام بدر.

 

ومن جهته أكد السفير  هشام بدر، أن حصول الدقهلية على المركز الأول لثلاث سنوات متتالية إن دل فإنما يدل على قوة الجهاز التنفيذي بالدقهلية وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد تحت قيادة قائد شاب ونشيط استطاع بفكره وحكمته تدريب القيادات والعاملين على كيفية اجتيازالمسابقة وتحقيق الفوز، وهذا ليس جديد عليه فقد حصل في عام 2019 على المركز الأول على مستوى وزارة التنمية المحلية في جائزة أفضل سكرتير عام ورئيس مصلحة والمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

 

وأشار المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروعا في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية وسيتم تصعيد 6 مشروعات منها على المستوى الوطني لحصولهم على جائزة المبادرة من اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

الدقهلية محافظ الدقهلية جائزة مصر للتميز الحكومي أيمن مختار السفير هشام بدر

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