مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى طفلين مصرعهما بمحافظة الدقهلية، وأصيبت والدتهما و2 من أشقاءهم، وذلك إثر حادث بين سيارة ميكروباص وتوك توك يسير عكس الاتجاه بطريق المنصورة أجا أمام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، وجرى نقل المتوفيين والمصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك ، أمام قرية نقيطة بنطاق المركز ووجود متوفين ومصابين، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص وتبين أن طرفي الحادث سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (د ع أ،8539) قيادة "محمود أ.ف"، 39 عامًا،سائق، وتوك توك بدون لوحات معدنية، قيادة "أحمد. ل. م"، ويبلغ 30 عامًا مقيم بقرية نقيطة.

وتبين مصرع كلًا من إبراهيم محمد إبراهيم الدميري، 12عامًا، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقته "تلا"، 3 أعوام، فيما أصيبت والدتهما وتدعى" سهام. م"، 30 عامًا، ربة منزل، بسحجات وكدمات متفرقة بالجبهة والأنف والقدم اليمنى، ونجليها "عدي"، 7 أعوام، و"فؤاد 10 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وجميعهم مقيمين بقرية منية سندوب، فضلًا عن سائق التوك توك بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال محمد إبراهيم عوض الدميري، 41 عامًا، سائق، اتهم سائق التوك توك بالسير عكس الاتجاه وسائق الميكروباص بالسرعة الزائدة، ما تسبب في مصرع نجليه وإصابة زوجته وطفليه الآخرين.

وجرى نقل الجثتين للمشرحة والمصابين بمستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى طفل مصرعة بمحافظة الدقهلية صعقًا بالتيار الكهربي بعزبة صقر بنطاق مركز السنبلاوين، وذلك خلال قيامة بتوصيل سلك بمصدر للتيار الكهربي، ووفاته على الفور.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي ووفاته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص يتبين أن الطفل المتوفي يدعى"أحمد هشام"، 12 عامًا بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيم عزبه صقر بنطاق مركز السنبلاوين.