رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع انتظام بدء الدراسة بكلية الطب

تفقد د.معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الأحد، أعمال انتظام الدراسة والمحاضرات في أول أيام العام الدراسي الجديد للفرقة الثانية والثالثة وذلك بكلية الطب البشري.

ورافق رئيس الجامعة الدكتورة هاله المرصفاوي ، والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة.

وتابع رئيس الجامعة الإجراءات التي قامت الجامعة بها في مختلف الكليات لاستقبال العام الدراسي من جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، وانتظام جميع المحاضرات في مواعيدها، وبكل التعليمات المتعلقة بالحفاظ على الصحة.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

وأكد الخولي خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة وضعت جميع الإمكانيات ووفرت كافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على التفوق، داعيًا الطلاب إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة وأن يقوم كل فرد بدوره المنوط به والاستفادة القصوى من كل الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الأنشطة الطلابية، وعدم الاكتفاء بالدراسة فقط، بل لا بد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية.

أوضحت هالة أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل تفعيل المنصات التعليمية والمعامل وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات ومتابعة النظافة الدورية داخل حرم الكلية، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وعمل الكشف الطبى و تلقى جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والأسر.

وأضافت سوزي بضرورة أن يكون الطالب خير ممثل للجامعة، من خلال تحصيل للعلوم المختلفة وتفوقه الدراسى، وضرورة مشاركته فى إنجاح العملية التعليمية، من خلال التوازن بين الحقوق والواجبات والمشاركة فى الأنشطة والفعاليات المختلفة.

كما كشف د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بالدقهلية باستقبال نحو 18 ألفا و266 حالة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، بإجمالي جلسات يتجاوز الـ33 ألف جلسة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة

رئيس جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة