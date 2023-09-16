السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيدة من المنصورة: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تؤكد اهتمام الرئيس بالموظفين والعمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عبرت سوزان عيسى من مدينة المنصورة عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنسانيته مع المواطنين في بني سويف والمواطنين المصريين بصفة عامة، قائلة: “الرئيس السيسي يعبر دائمًا عن آمال وطموحات الشعب المصري ويسمع دائمًا لمطالبهم”.

وقالت “سوزان” إن السيسي يعد أبًا للشعب المصري وليس رئيسًا فقط، فهو يعامل شعبه بكل حب وحنان.

كما أشادت بمجهودات الرئيس السيسي في تطوير مصر وإنشاء العديد من المشروعات، وإرسال الإعانات للدول بكل حب وتقدير. 

وأضافت ابنة محافظة الدقهلية أن قرارات الرئيس اليوم توضح أنه يشعر بالمواطنين ويسعى دائمًا إلى توفير مناخ ملائم وحياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه استقبل تلك القرارات بسعادة غامرة. 

وأكدت على أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تؤكد اهتمام الرئيس بطبقات الشعب من الموظفين والعمال.

وشملت توجيهات الرئيس السيسي التي استعرضها خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، ما يلي: 

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلاً من 300 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة

قيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل بداية يناير 2022، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024.

المنصورة بني سويف عبد الفتاح السيسي توحيهات الرئيس السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

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