الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتخاب الدكتور محمد عبدالوهاب رئيسا للجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما

الدكتور محمد عبدالوهاب
الدكتور محمد عبدالوهاب

 فاز الدكتور محمد عبدالوهاب  أستاذ الطب بالإجماع رئيسا للجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام في روما ومنحة الزمالة الفخرية العالمية.

جاء ذلك بحضور أكثر من 2000 عالما في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام من 70 دولة حيث جرى انتخاب  الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة والمشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة رسميا بالإجماع رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام لمدة عامين حتى 2025 كما تم منح الدكتور محمدعبدالوهاب الزمالة الفخرية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم في العاصمة الإيطالية "روما".

تنظيم مؤتمر دولى

كما وافقت الجمعية العمومية على تنظيم مصر للمؤتمر الدولي (الكونجرس العالمي) لجراحة الجهاز الهضمي والكبد وذلك في نوفمبر من العام المقبل 2024.

وجاء اختيار ممثل مصر رئيسا للجمعية ومنحه الزمالة الفخرية نظرا لجهوده وأبحاثه وتميزه العالمي في هذا التخصص.

وجرى انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق وسكرتير الجمعية من تركيا واليابان وإيطاليًا وأعضاء مجلس الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا.

كما جاء اختيار مصر لاستضافة المؤتمر نظرا لمكانتها الدولية المرموقة وأيضا الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، الفائز فى انتخابات الجمعية الدولية الكونجرس لجراحة الجهاز الهضمى، إنه تم انتخابه بحضور 70 دولة، مشيرا إلى موافقة الجمعية العمومية على تنظيم مصر للمؤتمر الدولي الكونجرس العالمي لجراحي الجهاز الهضمي والكبد وذلك في نوفمبرمن العام القادم 2024.

الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما

الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما
الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما
الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما
الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بروما
الدكتور محمد عبدالوهاب الجهاز الهضمي والاورام الزمالة الفخرية العالمية أستاذ جراحة الجهاز الهضمي مصر الكونجرس العالمي

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