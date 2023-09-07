صحة الدقهلية: 56 ألف سيدة استفدن من خدمات "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحًا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 56467 سيدة على مستوى المحافظة منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات

وأشارت الدكتورة عبير عبدالغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر - ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية - المطرية - المنصورة - نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة، وجرت المرحلة الأولى بحضور الأساتذة جمال أحمد العطار، محمود نصر إبراهيم، وسام مصطفى، ومحمد محمود رضا من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

كما أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة على جهود إدارة العلاج الحر، خلال أغسطس، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية

وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات له، اليوم، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 700 منشأة طبية، تشمل 334 عيادة خاصة و89 مستشفى وعيادة تخصصية، فضلًا عن 172 مركزًا طبيًا ومعملًا، من بينها 48 مركزًا ومعملًا دون ترخيص.

خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى

خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى

خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى

خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى

خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى