السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب من المنصورة: الرئيس صاحب الطفرة التي حدثت في مصر

عبد الله وجدي
عبد الله وجدي

أعلن عبد الله وجدي عليوه شاب من محافظة الدقهلية تأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره الرئاسية المقبلة.

وقال عبد الله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أساس الطفرة التي حدثت للطرق والمدن الجديدة، وأكد على تأييده ودعمه للرئيس في الفترة المقبلة لمزيد من المشاريع و التطور.

واستكمل ابن مدينة المنصورة أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه النهوض بمصرنا الحبيبة والاهتمام بكرامة المواطنين من خلال عدد من المبادرات الرئاسية على رأسه مبادرة حياة كريمة التي عملت على تطوير البنية التحتية للمحافظات وعدة مبادرات منها 100 مليون صحة.

كما تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت العمارات السكنية التي تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة والتي تم تخصيصها للإسكان الجامعي (طلبة، طالبات، أعضاء هيئة تدريس، عاملين) حيث تم استلام عدد 10 عمارات سكنية والتي تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.

وأكد أن عمارات ووحدات الإسكان الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلى مستوى على أحدث الأنظمة الفندقية وتتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى منظومة الصيانة والنظافة ومنظومة الأمن والحراسة.

وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن شروط وضوابط الإسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة الأهلية.

رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.

محافظة الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الرئيس في الانتخابات القادمه المنصورة السيسي

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