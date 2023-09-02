السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان شاب انتحر فى نيل المنصورة

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان شاب انتحر في مياه النيل من أعلى كوبري القطار بمدينة المنصورة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانتحار شاب من أعلى كوبري السكة الحديد الرابط بين مدينتي المنصورة وطلخا.

انتشال الجثمان

وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وبتمشيط المياه جرى انتشال جثمان الشاب بالقرب من كوبري طلخا، وتبين أنه يدعى "إسلام م. ا. م"، ويبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة.

وجرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

قوات الانقاذ النهري الدقهلية انتشال جثمان مدينةالمنصورة مستشفي المنصوره الدولى

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