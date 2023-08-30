الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق فى مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل مخبز بلدي بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بنشوب حريق هائل في مخبزبلدي بعزبة راشد التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على الحريق بالمخبز قبل امتداده للأدوار العليا في العقار.

وبالتحريات تبين أن المخبز ملك المواطن فخري عبدالرحمن عوف، مقيم بعزبة راشد بالجمالية، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي في المولد الخاص بالمخبز، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

تفاصيل معرض أهلًا مدارس بالدقهلية

كان قد افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمقام داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري بالجلاء، لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد مختار المعرض والمنتجات المعروضه للاطمئنان على جودتها والأسعار المعروضة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين حول جودة المنتجات ونسب التخفيض، وتفقد قسم المنتجات اليدوية لمديرية التربية والتعليم ووجه بالمشاركة في معارض أيادي مصر وتسويق هذه المنتجات على المنصة الرسمية لمبادرة أيادي مصر.

وقال المحافظ إنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات من 30 إلى 40% بالمعرض، وصرف مستلزمات المدارس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية (الأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة).

الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية الدقهلية السيطرة علي حريق حريق شب داخل مخبز بلدي الجمالية

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