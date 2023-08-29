بسبب جمع الخردة.. إصابة شخص على يد صديقة بمحافظة الدقهلية

أصيب جامع خردة بطعنة نافذ بالصدر، بعدما تعدى عليه زميله بالضرب بسلاح أبيض سكين، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على أماكن جمع الخردة بقرية ميت الحلوج التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز دكرنس، بوقوع مشاجرة بين اثنين يعملان في جمع الخردة بقرية ميت الحلوج دائرة المركز، وإصابة أحدهما بطعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، برئاسة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص يدعى “الزناتي ح.ال.أ”، ويبلغ من العمر 36 عامًا، مقيم بقرية ميت الحلوج، ويعمل جامع خردة، بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر أدى إلى استرواح هوائي.

وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "محمود ال.إ" ويبلغ من العمر 23 عامًا، جامع خردة، مقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين، بسبب خلافات على مناطق جمع الخردة بالقرية.

وجرى تحويل المصاب لمستشفى طوارئ المنصورة في حالة حرجة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15378 لسنة 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.