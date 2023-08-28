وكيل شباب ورياضة الدقهلية تستقبل أعضاء مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، أعضاء مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، و رشا محمد جبر المنسق العام لمؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة ، والوفد المرافق لها من أعضاء مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة بمحافظة الدقهلية.

وناقشت المنسق العام للمؤسسة التعريف بمؤسسة شباب قادرون، سبل التعاون من خلال الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية، والعمل علي تنمية وتأهيل الشباب، والمشاركة الفعالة مع المجتمع المدني في القوافل الطبية والتوعية بمشاكل الزيادة السكانية وصحة الطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع أعضاء المؤسسة، على أهمية التعاون بما يحقق التمكين للنشء والشباب وأهداف التنمية المستدامة فيما بين المؤسسة والشباب والرياضة، ودعت الوفد إلى التعرف على ذلك الدور من خلال مكتب قادرون باختلاف والذي تمثله الدكتورة نانسي سمير وسبل تحقيق الاستفادة من المؤسسة بخبرتها فى مجال العمل التطوعي بما يخدم ويساهم في التوعية والتثقيف والمشاركة الإيجابية لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمراكز التخاطب بالشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي هذا اللقاء فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول الاهتمام بالشباب والتواصل معهم بشكل مستمر، وبناء وتطوير القدرات والتنمية المتكاملة والتعاون والتعامل مع الشباب على مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بمحافظة الدقهلية، والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات والبرامج بالشباب والرياضة بالدقهلية.

كما أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.