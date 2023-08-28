الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العلاج الحر" يشن حملات على 107 منشأة طبية في الدقهلية

منشأة طبية
منشأة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على ١٠٧ م، تشمل٢٠  عيادة غير مرخصة و١٩ مستشفى وعيادة تخصصية و٣٣ مركزاً طبياً ومعملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو ١٧ منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد ٨ منشآت وإعادة فتح لـ ٧ أخرى علاوة على فحص ٣ شكاوى.

وأشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظًا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

كما قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، حيث بلغت أعمال التطوير الجارية في حمام السباحة 3 ملايين جنيه وأعمال تطوير مبنى المديرية 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأشار مختار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين لأن ذلك ينعكس بالإيجاب على مؤدي الخدمة ومتلقيها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة لتنمية موارد الدولة.

كما أكد " المحافظ " على أن تطوير المباني والمنشآت الحكومية قيمة مضافة وله أهمية كبيرة في نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقي الخدمة على أكمل وجه.

وأشار إلى أن جزء من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقي الخدمة حتي يؤدي الموظف عمله المنوط به بكفاءة عالية ليعمل في مكان آدمي.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية إدارة العلاج الحر

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