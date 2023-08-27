الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مكين" يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة برتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية صباح اليوم اجتماعاً تنظيمياً  لمناقشة برتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إلى جانب لفيف من قيادات ومديرى العموم بالمديرية.

بحث الاجتماع خطط  وآليات تفعيل البرتوكولات الموقعة مع الجامعة فى كافة التخصصات   من خلال خُطة إستراتيجية مُتكاملة تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق  مع الجامعة فيما يخص برامج  التدريب بالتخصصات غير المتاحة بالصحة فضلاً عن الاشتراك في إعداد حلقات ذات طابع علمي وتطبيقي، ومؤتمرات، وورش عمل.

كما شهد وزيرا "التعليم العالي والبحث العلمي" و"الصحة والسكان"  الثلاثاء الماضى  توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل بالقطاع الصحي.

شريف مكين الدقهلية وزارة الصحة جامعة المنصورة مناقشه بروتوكولات التعاون

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