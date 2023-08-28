غدًا.. قطع المياه لـ4 ساعات عن عددٍ من قري مركز دكرنس

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه تقرر قطع المياه، غدًا الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 1 ظهرًا، عن بعض القري بمركز دكرنس، لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم حيث تتأثر عدد من القري التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياه.

وأضافت المحافظة في بيان لها، أنه تقرر قطع المياه،غدا الثلاثاء، عن قري مركز نبروه من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 مساء لتنفيذ اعمال انشاء غرفة DMA علي الخط المغذي لقري عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

جاء ذلك بناءًا على التقارير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث أوضح التقرير الأول أن القري المتأثرة بقطع المياة هي قري المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس.

كما أوضح التقرير الثاني أن القري المتأثرة بانقطاع المياة في نبروه هي قري نبروه وقري كفر الابحر وقري بانوب والعزب التابعة.

ووجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، بضرورة التنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال وإعادة المياه مرة اخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وتهيب محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركزي دكرنس ونبروه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.