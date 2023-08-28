محافظ الدقهلية يوجه بالبدء الفوري في تجهيز معارض «أهلا مدارس»

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة عدد من الملفات لتذليل العقبات وحل كافة المشاكل التي تواجه العمل بها.

جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ، و لطيفة محمود مدير منظومة تقنين املاك الدولة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل ، لأن العمل بدون متابعة سيؤدي حتماً الي قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبه وربما يؤدي إلي الفشل.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من جميع طلبات المواطنين المتقدمين للحصول علي تراخيص لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق الكامل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء هذه الطلبات.

كما وجه المحافظ بالبدء الفوري في تجهيز معارض اهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظه لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور من خلال التنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من ملف تقنين املاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظه ومدير منظومة تقنين املاك الدوله بالمحافظة.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والازالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



وأشار " مختار " الي أن الدوله تولي ملف تقنين املاك الدوله والتصالح علي مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية أهمية كبيرة ، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة .