السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: 70 شركة ومؤسسة تشارك فى الملتقى التوظيفى للشباب غدًا

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن انعقاد الملتقى التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" غدًا الأحد، ولمدة يومين بالصالة المُغطاة باستاد المنصورة بالتعاون مع عدد من الوزارات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الملتقى التوظيفي هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات.

كما أشار مختار إلى أن الملتقى التوظيفي يشارك فيه ما يقارب من 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية، ويعمل على توفير عدد 4000 فرصة عمل في كل التخصصات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق، أو الإدارة أو التعليم  أو الأمن.

وأكد المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" لم تشهدها الدولة على مرّ تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، في كل القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ويُعقَد الملتقى التوظيفي، غدًا الأحد، بداية من الساعة 11 صباحًا بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى، وينعقد الملتقى لمدة يومين 20 و 21 أغسطس الجاري، من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الشباب الصالة المغطاة

الأكثر قراءة

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

الصورة الأولى لـ أحمد دومة بعد العفو الرئاسى عنه

أخر عضو في فريق حجازي.. رحيل الدكتور عمرو جاد عن رئاسة شركة سيد للأدوية

شقيق مدرب يد الزمالك يدعمه ضد الإدارة بعد أزمة البطولة العربية

"الفرنسية": العفو عن دومة يتسق مع مخرجات الحوار الوطنى

تفاصيل استجابة "المالية والتخطيط" لتقديم دعم إضافى لوزارات وهيئات بالموازنة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل