محافظ الدقهلية: 70 شركة ومؤسسة تشارك فى الملتقى التوظيفى للشباب غدًا

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن انعقاد الملتقى التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" غدًا الأحد، ولمدة يومين بالصالة المُغطاة باستاد المنصورة بالتعاون مع عدد من الوزارات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من الملتقى التوظيفي هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات.

كما أشار مختار إلى أن الملتقى التوظيفي يشارك فيه ما يقارب من 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية، ويعمل على توفير عدد 4000 فرصة عمل في كل التخصصات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق، أو الإدارة أو التعليم أو الأمن.

وأكد المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" لم تشهدها الدولة على مرّ تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، في كل القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ويُعقَد الملتقى التوظيفي، غدًا الأحد، بداية من الساعة 11 صباحًا بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى، وينعقد الملتقى لمدة يومين 20 و 21 أغسطس الجاري، من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.