الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استغل صيدلية زوجته.. حبس عامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالدقهلية

حبس عامل
حبس عامل

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، حبس عامل بصيدلية 4 أيام، بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، مستغلًا صيدلية مملوكة لزوجته بمدينة السنبلاوين.

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، ألقوا القبض على عامل بصيدلية ببندر السنبلاوين، وذلك بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العقاقير والحبوب المخدرة.

حيث وردت معلومات للعقيد هشام الهلالي ، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، تفيد بقيام هيثم ع.ا.ر 39 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم ببندر السنبلاوين، باستغلال عمله في صيدلية بإسم زوجته طبيبة صيدلانية، وطرح وبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز.

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق، وإعداد مأمورية من ضباط القسم بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، والمقدم محمد الهلالي، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، والرائد محمود محرم، معاون أول البحث الجنائي، ومعاونا المباحث النقيب أحمد الأعوج، والنقيب إبراهيم رمضان، وممثلي إدارة التفتيش الصيدلي.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة الصيدلية حال تواجد المتحرى عنه بداخلها، وجرى ضبطه والتحفظ على السيارة الملاكي خاصته، وعثر بحوزته عدد 215 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و عدد 9 شرائط لعقار التامول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19690 جنح مركز شرطة السنبلاوين لسنة 2023، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حبس عامل بصيدلية مدينة السنبلاوين الاتجار بالعقاقير المخدره مديرية أمن الدقهلية الدقهلية

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