الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بإجمالي 5 آلاف

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء

الاستلام
الاستلام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء بإجمالي 5 آلاف سلة مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم توزيعها علي كل من مركز شربين 3000 سلة ومركز ميت غمر 2000 سلة.
 

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.
 

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 20 ألف سلة مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.
 

وأكد مختار، أنه سيتم ايصال سلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
 

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توفير سلة المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة الأوقاف استلام الدفعه الاولى من سله الغذاء

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