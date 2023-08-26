“الأوقاف”: افتتاح 15 مسجدًا فى مديريات المحافظات الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر 2023، من بينها 11 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و4 أخرى صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل مبنى ومعنى.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها ،اليوم السبت، إن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 133 مسجدًا، منها (98) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(35) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وجاءت المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبل على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد:

- مديرية أوقاف الفيوم

1. أبوبكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية

2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس

مديرية أوقاف الأقصر

3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية

- مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن - عزبة عاصم –إدمو

- مديرية أوقاف الإسكندرية

5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول

- مديرية أوقاف قنا

6. النور – ساحل البقيلي - نجع حمادي

7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص

- مديرية أوقاف البحر الأحمر

8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا

- مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – ع أبويحيى صفيطة- الزقازيق

10. أبومحفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية

11. طيبة – صان الحجر

مساجد الصيانة:

- مديرية أوقاف بني سويف

1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا

2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف

- مديرية أوقاف المنيا

3. نور الإسلام - عزاقة - طوخ

- مديرية أوقاف البحيرة

4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

في الجهة المقابلة، تبدأ وزارة الأوقاف، الأحد الموافق 3 سبتمبر، توزيع 10 آلاف عمامة أزهرية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير العمامة الأزهرية للأئمة.