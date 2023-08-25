محافظ القليوبية: وزارة الأوقاف تقدم دورًا كبيرًا فى المجالات المجتمعية والتوعوية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بقيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة القليوبية، في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور الشيخ صفوت أبوالسعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وعدد من قيادات الدعوة وأئمة المحافظة.

وفي كلمته وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على تشريفه بحضور اللقاءات الدعوية بالمحافظة، حيث يعطي حضور سيادته هذه اللقاءات بعدًا خاصًّا جدًّا، سواء في افتتاحات المساجد أو لقاءات البرنامج الصيفي، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توزيع 100 طن من لحوم الأوقاف بداية من عيد الأضحى الماضي وحتى الآن.

وأكد أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية خلال سبتمبر وأكتوبر بإذن الله تعالى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة التضامن ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

تكثيف الأنشطة الصيفية وكل الأنشطة الدعوية المتنوعة



كما وجه بتكثيف الأنشطة الصيفية وكل الأنشطة الدعوية المتنوعة والإعلان عنها على صفحة المديرية وصفحات الإدارات الإلكترونية، وفيما يخص المركز الثقافي ومركز إعداد المحفظين قررنا بداية العمل يوم 17 أو 16 سبتمبر 2023م، مع ضرورة تكثيف الإعلان عنها وذكر مزاياها كما بين معاليه أننا نقوم بمد فترة القبول حتى نهاية شهر سبتمبر مع التوسع في سن القبول حتى نتيح الفرصة أمام كل من يريد التعلم.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك فلسفة جديدة لمناهج الأوقاف بمراكزها الثقافية، يأتي في مقدمتها ويعد من أبرز محاورها: تيسير العلوم، والتركيز على قضايا التجديد، وتقوية الحس الإيماني العام، وفهم صحيح الدين، وتفكيك الفكر المتطرف، وعشرين إصدارًا من سلسلة (رؤية) من أبرز كتبها التي سيتم تدريسها هذا العام، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بصدد الإعداد لفتح مركز ثقافة إسلامية لغات، وآخر عن بُعد، ومركز دراسات اللغة العربية والذي يشتمل على عدة برامج منها: برنامج التحقيق، وبرنامج التصحيح، وبرنامج الطلاقة اللغوية.

وفي كلمته أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن عميق امتنانه للتعاون البناء بين محافظة القليوبية ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في المجالات المجتمعية والثقافية، خاصة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وغيره من المشروعات الاجتماعية والقوافل الدعوية، مشيدًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

وعقب اللقاء شهد وزير الأوقاف وسيادة المحافظ انطلاق توزيع 2 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه 100 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف.