رابط موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تصدر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة بالرقم القومي 2023، قائمة بحث الكثير من المواطنين بالتزامن مع انطلاق منظومة بطاقات الخدمية لذوي الإعاقة، تحت شعار «هنوصلك» والتي تستهدف منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي بعد إثبات الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منظومة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة تحت شعار هنوصلك، في جميع المحافظات تحت شعار «هنوصلك».

ووفرت الوزارة مكاتب تأهيل متنقلة داخل القرى والنجوع في جميع المحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقات الشديدة وبالغة السوء، وذلك بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفعلت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لجميع المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث"

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة حامليها من ذوي الاحتياجات الخاصة عدد من الامتيازات من بينها:-

الجمع بين معاشين

الدمج في المدارس والجامعات

الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية

الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات

التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات

الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق

الكشف المجاني في المستشفيات

الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية

مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.