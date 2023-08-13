الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبى

ارشيفية
ارشيفية

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاستعلام عن الكشف الطبى من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى لمعرفة نتيجة الطلب لا بد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

كتابة  الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة " بحث" 

فى نهاية الخطوات السابقة تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

وفي حالة قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة يتم حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، ثم التوجه إلى  مكتب التأهيل الذي تم أختياره من قبل المستعلم في الموعد المحدد، وتحضير جميع  الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالمستعلم .

الاستعلام عن كشف طبي خدمات متكاملة :

للاستعلام عن كشف طبى خدمات متكاملة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر الضغط هنا.

اختيار قسم أخبارنا.

الضغط على أيقونة الكشف الطبى .

الضغط على رابط الموقع الالكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

اختيار استعلام وكتابة  الرقم القومي.

الضغط على كلمة بحث لكي تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاق الخدمات المتكاملة .

وغالبًا ما تظهر نتيجة الكشف في خلال 14 يوما تقريبا، بعد إجراءه.

"التضامن الاجتماعى": حملة "هنوصلك" هدفها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إنفوجراف)

خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وعلى صعيد متصل، حددت وزارة التضامن الاجتماعى مجموعة خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يجب اتباعها وهى كالتالى:

الدخول على بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

تسجيل الطلب من خلال بوابة "بطاقة الخدمات المتكاملة" من خلال اللينك السابق مع ضرورة التأكد من تسجيل البيانات بدقة

ملء استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

فى نهاية الخطوات تظهر رقم الطلب الخاص بالمستعلم، ويجب حفظه بشكل جيد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

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