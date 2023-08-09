مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح المرحلة الثالثة لمنظومة الخدمات المتكاملة الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتعد تلك المرحلة هي الأخيرة في المنظومة، حيث تعد بطاقة الخدمات المتكاملة «بطاقة رقم قومي» للاشخاص من ذوي الإعاقة، ويستعرض "الدستور" أبرز مميزاتها.

وكانت وزارة التضمان قد قامت مؤخرا بتصنيف تلك الاعاقات، قائلة إن العدالة تحتم أن الخدمات التي تتاح للاعاقات الشديدة وبالغه الشدة غير الخدمات التي يحصل عليها أصحاب الاعاقات البسيطة، وفقًا لقولها.