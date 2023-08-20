الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليه

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

وفرت الدولة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لتوفير كل الخدمات اللازمة لهم دون الوقوع تحت سيطرة الروتين في المصالح الحكومية ، وجاء إصدار كارت الخدمات المتكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتمام كبير بهذه الفئة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليه.

رابط استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يستطيع الراغبون فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة إجراء استعلام عنه من خلال زيارة بوابة وزارة الصحة المصرية ، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/index.html

 ثم الضغط على ايقونة استعلام ، كتابة الرقم القومي لاصحاب كارت الخدمات المتكاملة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر استعلام كارت الخدمات المتكاملة فتظهر لك النتيجة . 

وتظهر نتيجة استعلام كارت الخدمات المتكاملة خلال الفترة من  10 إلى 14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل عبر الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

حدد وزارة الصحة شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأبرزها أن يكون الشخص من ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة ويتم استقبالهم من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى

وحددت وزاة التضامن الاجتماعي  حالات الإعاقات الشديدة بالغة الشدة طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 ويتوجه بعضه الشخص ذوي الهمم الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي.

وحددت الإعاقات التي يستخرج لها  بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ومنها الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى، بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد، الشلل الرباعي، الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الأطفال في طرف أو اكثر )، حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)، الاعاقات المتعدده، طيف التوحد، القزامة  اقرأ أيضا 

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

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كارت الخدمات المتكاملة رابط استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وزاة التضامن الاجتماعي بطاقة اثبات الاعاقة بوابة وزارة الصحة

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