طارق فهمى لـ"الشاهد": عناصر "حماس" تدربوا على طوفان الأقصى فى لبنان وتركيا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التقييمات الإسرائيلية كانت تقول إن حرب غزة ستكون خاطفة.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذا النموذج من الحرب يطلق عليه نموذج المحاكاة في الجيش الإسرائيلي، وهو أن تتعرض إسرائيل من الشمال والجنوب في نفس التوقيت للعملية التي حدثت من حماس".

وأشار إلى أن عناصر حركة حماس تدربوا على العملية من خلال ضباط اتصال بتدريب إيراني في لبنان وفي مراحل معينة كانت في تركيا قبل الخروج منها، وصالح العاروري كان مهندس الاتصالات في مراحل معينة.

وتابع: "التقييمات كلها كانت في توقيت خاطئ، وقالت إن هذا لم يحدث وأن الأمور جيدة، وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن الجيش يستطيع الحرب في وقت واحد على جبهات مختلفة أمام الجيوش النظامية والميلشيات، هذه هي الصورة التي كانت موجودة وكانت تعطي لهم ثقة كبيرة بأنهم لم يتعرضوا لخطر بهذا الشكل وأن الجبهة الأكثر استقرارًا هي الجبهة المصرية".

واستكمل: "كانوا يحذرون من تعرض إسرائيل لهجوم متعدد من جبهات متعددة، مثل الشمال الجبهة الأكثر تهديدًا بسبب حزب الله".