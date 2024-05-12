برلمانى يكشف عن تحديات الجامعات بعد تضاعف أعداد الطلاب الأجانب فى مصر

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الدوليين الوافدين للدراسة، مشيرًا إلى أن العدد قد وصل إلى 47 ألف طالب في العام الحالي، وأوضح أن هذا الارتفاع يمثل ضعف العدد في العام الماضي الذي كان 26 ألف طالب، وأربعة أضعاف عدد الطلاب في عام 2020 الذي كان 12 ألف طالب.

أشاد أمين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، بمبادرة "إدرس في مصر" التي تهدف إلى تعزيز دور الطالب الدولي كمصدر دخل قومي وسفير مستقبلي لمصر في بلده، ومع ذلك، لفت النظر إلى التحديات التي يواجهها الطلاب المصريون في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الأجانب، خاصة من الجاليات السودانية واليمنية والسورية.

أضاف "أمين" أن الصراعات في بعض البلدان العربية المجاورة أدت إلى تزايد أعداد الطلاب الوافدين، وأن وزارة التعليم العالي المصرية قد أعلنت عن خططها لاستقبال المزيد من الطلاب الدوليين في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة قد رفعت الحد الأقصى لنسبة الطلاب الدوليين من 5% إلى 25% من إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات، مما يعكس التوجه الجديد للتعليم العالي في مصر.